Нужны ли властям граждане Украины?

Последние дни общество активно обсуждает президентский законопроект о двойном гражданстве

Проект не о госслужащих или чиновниках, которые с двумя гражданствами не имеют права быть на своих должностях. Проект о людях, которые из-за провальной политики власти вынуждены искать средства для содержания своих семей.

Поражает само существование такого антиукраинского проекта в Верховной Раде, а о принятии его не может идти и речи.

Весь мир борется за людей, а нам этим проектом предлагается отказаться от граждан Украины, которые уже получили паспорта других стран. Добровольное получение паспорта другой страны этим проектом является основанием для лишения гражданства Украины всех, не только госслужащих и чиновников.

На моей Буковине есть села, где у около 90% жителей есть румынские паспорта. Такая же ситуация на Закарпатье, на Львовщине с паспортами других стран.

Это сотни тысяч граждан Украины, которые не ждут от государства помощи, а сами ищут выход из кризиса, сами зарабатывают деньги и содержат свои семьи. Весь мир борется за людей, а нам этим проектом предлагается отказаться от граждан Украины

Кто готов от них отказаться? Я - нет.

Если же на мгновение представить, что это случилось, что рядом с границей в отдельных селах Украины будет жить большинство граждан другой страны, соседней, уже без украинского гражданства? Следующий возможный шаг - потеря территорий.

Украина не должна отказываться от людей, а создавать необходимые условия для их работы в стране. Именно развитие экономики, создание рабочих мест не с минимальной, а с достойной заработной платой, остановит поиск людьми любого решения для обеспечения своих семей.

Не выгонять и наказывать, а создавать возможности для самореализации, работы и достойного размера оплаты труда.

Оксана Продан

Народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики