Объективных оснований для роспуска ЦИК нет - КИУ

Несмотря на высказанные в представлении президента Украины Владимира Зеленского в Верховную Раду Украины об увольнении членов Центральной избирательной комиссии замечания по работе комиссии, объективные основания для увольнения членов Центризбиркома на случае отсутствуют, заявляют в Комитате избирателей Украины.

"Решение о роспуске ЦИК должен базироваться на объективных фактах, которые бы свидетельствовали о серьезных нарушениях в работе ЦИК, однако по оценке КИУ таких фактов предоставлено не было. Во время наблюдения за выборами президента и народных депутатов Украины наблюдатели КИУ действительно отмечали ряд проблем, связанных с работой ЦИК, однако такие проблемы скорее носили технический характер и не были следствием незаконных или предвзятых действий членов Центризбиркома", - заявили в КИУ.

По мнению КИУ аргументы, высказанные в представлении Президента, не являются такими, что свидетельствуют о систематических проблемах или грубые нарушения законодательства со стороны членов ЦИК и следствием которых должен быть безоговорочный роспуск ЦИК. Большинство из них построены на наличии ряда судебных решений по регистрации отдельных кандидатов в народные депутаты и указания некорректной партийности лиц, которые баллотировались.

"Такие судебные решения действительно имели место, однако не стоит игнорировать тот факт, что во время избирательной кампании неоднократно имели место ситуации, когда решения разных судебных инстанций не только отменяли постановления ЦИК, но и прямо противоречили друг другу, что было вызвано, в том числе, несовершенством избирательного законодательства", - отметили в комитете.

В организации отметили, что прежде всего нуждается в значительной доработке КИУ закон "О выборах народных депутатов Украины", поскольку содержит ряд неточностей и пробелов, которые на практике приводят к разночтениям со стороны различных органов государственной власти и судебных инстанций.

КИУ отмечает, что проблемы, описанные в представлении Президента должны быть решены представителями ЦИК совместно с Верховной Радой Украины, судебными инстанциями и другими органами власти, привлеченным к избирательному процессу и должны иметь следствием проведения полноценной реформы избирательного законодательства Украины.

"Относительно возможного роспуска ЦИК, то такие действия являются крайней формой, а потому основания для такого шага должны быть максимально объективными и четкими, что, однако, пока не нашло выражение в представлении Президента. По мнению КИУ увольнении членов ЦИК имеет зависеть от реальных результатов их работы, а не изменения политической власти в государстве, а потому любому решению относительно возможного роспуска Центризбиркома должен предшествовать профессиональный и независимый анализ работы ЦИК, проведенный в том числе с привлечением отечественных экспертов и национальных и международных профильных организаций, которые наблюдают за организацией избирательных процессов", - добавили в КИУ.

Напомним, 10 сентября ZN.UA из источников в Офисе президента стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет распущена Верховной Радой в ближайшее время. ОПУ уже подготовил представление главы государства с требованием о роспуске ЦИК в Верховную Раду.

Позже пресс-секретарь аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк подтвердила, что в парламенте получили 10 сентября от президента Украины Владимира Зеленского представление на досрочное прекращение полномочий членов Центральной избирательной комиссии Украины. По материалам: Комитет избирателей Украины