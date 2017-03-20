Обещанного три года ждут: что изменилось в Крыму после «референдума»

Подконтрольные России крымские власти и их сторонники отмечают третью годовщину «референдума», который привел к российской аннексии полуострова и непризнанию этой территории в мире. Крым.Реалии сравнили обещания трехлетней давности, которыми крымчан заманивали в Россию, с реальностью.

Весной 2014 года «референдум» позиционировали как отправную точку и шаг в новую жизнь, где больше не будет «как при Украине». В качестве последствий такого шага его инициаторы перечисляли экономическое процветание полуострова, высокий уровень жизни крымчан и другие блага.

«Письма счастья»

На пропагандистскую компанию в Крыму, направленную на призывы «решить свою судьбу на референдуме», весной 2014 года были брошены все информационные ресурсы, доступные его инициаторам. Кроме роликов по местным телеканалам, многие из которых на тот момент уже контролировались властями и пророссийскими политиками, использовались и листовки с самыми «сладкими» обещаниями.

«Письма счастья», которые появлялись в почтовых ящиках крымчан, журналисты сохранили до сих пор. Одна из них была создана партийцами «Русского единства» Сергея Аксенова.

Они обещали крымчанам снижение пенсионного возраста и повышение пенсий до среднероссийского уровня, то есть в 2-2,5 раза выше украинского, возможность продажи крымской продукции в соседнюю Россию без таможенных пошлин и проблем на границе, обеспечение круглогодичной работы крымских курортов за счет федеральных вливаний, а также равные права всем народам, проживающим в Крыму.

«Десять гарантий для Крыма» распространяли и от имени крымского парламента.

В числе обещанного: сохранение всех украинских соцвыплат и льгот, параллельное обращение рубля и гривны в Крыму, сохранение банковских вкладов, сохранение земельных участков и недвижимости в частной собственности без дополнительных подтверждений и проверок, бесплатные услуги здравоохранения, а также сохранение свободного сообщения Крыма с другими областями Украины.

Отдельно в парламентской листовке успокаивали крымских предпринимателей: «Предприниматели, нет повода для беспокойства. Все правоустанавливающие документы крымских предприятий Россия признает без утомительных процедур перерегистрации и лицензирования, и они будут подлежать замене на российские лишь по мере истечения срока их действия. Россия умеет ждать, работай спокойно!».

С такой же повесткой дня выступали с трибун пророссийских митингов Сергей Аксенов и Владимир Константинов, которым впоследствии доверили руководить правительством и парламентом Крыма, подконтрольными России. Крым.Реалии проанализировали, что же из обещанного сбылось, и что собой представляет Крым в его нынешнем статусе.

Гривны, рубли, медицина и зарплаты

​Обещание сохранить банковские вклады крымчан сбылось отчасти. За российской аннексией Крыма последовал уход из Крыма украинских банков — вместе с деньгами вкладчиков. Чтобы получить свои сбережения, жителям полуострова предлагали ехать на материковую часть Украины. Подконтрольные России крымские власти, в свою очередь, призывали всех обращаться в созданный российский Фонд защиты вкладчиков. Этот процесс сопровождался очередями и длительными ожиданиями. Получить свои вклады многим действительно удалось, но без выплат по процентам. Обладателям сбережений в суммах более 200 тысяч гривен деньги не вернули — фонд с такими клиентами не работал.

Бесплатная медицина в Крыму тоже имеет свои подводные камни. Наличие российского страхового полиса действительно дает право на бесплатное лечение. Но на практике получить его довольно сложно из-за огромных очередей в больницах. После перевода крымчан на российскую систему медицинского страхования начались проблемы с оказанием «скорой помощи», которая теперь приезжает на вызовы только в экстренных случаях.

​Пожалуй, одним из успешных примеров выполнения обещаний в Крыму можно назвать сохранение украинских соцвыплат и льгот. Пенсии на полуострове действительно увечились по сравнению с украинскими в два-три раза. Их минимальный размер здесь на сегодня составляет 8-9 тысяч рублей (3-4 тысячи гривен). Но вместе с этим возникло обстоятельство, о котором в период «референдума» никто не говорил — сложная логистика и нестабильная экономическая ситуация привели к увеличению цен на товары и услуги. За три года расценки здесь перегнали киевские и московские и съедают львиную долю выплат.

Ситуация с зарплатами в Крыму — еще более плачевна. По данным Росстата, средняя зарплата на полуострове составляет 26 тысяч рублей против 36 тысяч — в регионах соседней России.

Параллельное обращение рубля и гривны в Крыму на практике оказалось возможным лишь в первые два месяца нахождения Крыма в российских реалиях. С 1 июня 2014 года подконтрольные России крымские власти полностью вывели украинскую гривну из оборота на полуострове.

Бизнес и курорты

Крымских собственников земельных участков и недвижимости, вопреки обещаниям не требовать дополнительных подтверждений и проверок, теперь обязали перерегистрировать их в российских реестрах. Эта же норма коснулась и предпринимателей, которых изначально успокаивали больше, чем всех остальных. Им не только пришлось заново регистрировать свои предприятия и платить уже российские налоги, многие лишились своих рабочих мест и вынуждены были на коленях просить помощи у Путина.

Крымские курорты за три года так и не смогли сделать круглогодичными. Более того, жители соседней России, которые приезжают сюда на отдых, ужасаются уровню сервиса и высоким ценам. Соответственно, конкурировать с российскими курортами на полуострове тоже не способны.

Заводы-кормильцы

Возможность продажи крымской продукции в соседнюю Россию без проблем на границе весьма показательно характеризует ситуация с агрохолдингом «Мироновский хлебопродукт» украинского бизнесмена Юрия Косюка, который до российской аннексии полуострова десяток лет работал в Крыму. После перерегистрации по российскому законодательству он действительно получил возможность продавать продукцию в Россию без пошлин. Но не без проблем на границе, поскольку транспортировка продукции через паромную переправу значительно затрудняет процесс и замедляет его по времени.

Эксперты отмечали, что из-за санкций и блокады подставок в Крым у предприятий агрохолдинга возникли проблемы с доставкой сырья и кормов, что привело к сокращению здесь поголовья птицы и объемов выпускаемой продукции. Спустя три года крымские активы бизнесмен продал.

В российских реалиях проблемы постигли и другие крупные бюджетообразующие предприятия. Например, Крымский содовый завод украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, по данным «Центра журналистских расследований», потерял традиционные рынки сбыта и 2015 год завершил с почти миллиардным убытком.

Проблемной стала работа Керченского металлургического комплекса другого украинского бизнесмена Рината Ахметова. После аннексии Крыма здесь тоже возникли проблемы с сырьем, а из-за отсутствия заказов сократилось производство. Сотрудники жалуются на низкую зарплату, на которую невозможно прожить. В начале марта завод был «национализирован» подконтрольными России властями.

Банки, вода и электричество

Банковская система в Крыму на сегодня базируется на двух основных банках — РНКБ и Генбанке, которые внесены в санкционные списки. Из-за этого их деятельность замкнута внутри полуострова и имеет легальные связи только с соседней Россией. Для внешнего мира эти банки изолированы.

​В течение трех лет российские власти так и не решили проблему водоснабжения полуострова. После того, как украинские власти прекратили подачу днепровской воды в Северо-Крымский канал, озвучивались несколько вариантов решения проблемы: от строительства на полуострове завода по опреснению морской воды до прокладки водовода в Крым из российской Кубани. Но ни один из них реализован не был. На данный момент проблема здесь решается бурением скважин и выкачиванием остатков подземных вод. Экологи третий год бьют тревогу, заявляя о необратимых экологических последствиях.

Нерешенной остается и проблема энергообеспечения. Несмотря на заявленное подключение Крыма к четырем веткам энергомоста из Краснодарского края, здесь по-прежнему сохраняются перебои с энергоснабжением и регулярно обнародуются графики вынужденных отключений.

Непризнанная территория

С 2014 года и по сегодняшний день Крым является непризнанной в мире территорией с санкционным режимом. Фактически он изолирован от внешнего мира. Исключением являются маргинальные западные политики, которые периодически появляются на полуострове по приглашению местных властей.

Украинские власти признали эту территорию оккупированной и прекратили с Крымом транспортное сообщение. Железнодорожный вокзал «Симферополь», который до российской аннексии Крыма являлся здесь основным транспортным узлом, теперь пуст.

После «национализации» подконтрольными России крымскими властями здесь курсируют немногочисленные поезда и электрички, которые не выезжают за пределы полуострова.

Аэропорт Симферополь утратил свой международный статус, поскольку воздушное пространство над полуостровом, по международному законодательству, остается украинским и закрыто для полетов в целях безопасности. Нарушают этот режим только самолеты российских авиакомпаний.

Не приходится говорить и об обещанных равных правах крымчан. На протяжении трех лет здесь продолжаются преследования активистов, журналистов и граждан, несогласных с российской аннексией. За это время, по подсчетам правозащитников, в Крыму были незаконно лишены свободы и пропали без вести больше двадцати человек.

Виктория Веселова