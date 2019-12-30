Обмін полоненими: у госпіталі розповіли про стан здоров'я звільнених із полону військових

Начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казьмирчук розповів про стан здоров'я українських військових, які повернулися додому після проведеного в неділю, 29 грудня, обміну полоненими на Донбасі. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що попередньо усі військовослужбовці перебувають у задовільному стані. У подальшому усі звільнені з полону бійці будуть оглянуті військовими лікарями та фахівцями медичної служби.

"У разі необхідності військовослужбовцям буде надано кваліфіковану медичну допомогу. Зокрема, буде проведено поглиблене медичне обстеження, до якого залучатимуться кращі фахівці медичної служби Збройних сил України та військові психологи", - зазначили в прес-службі.