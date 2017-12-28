Обмен пленными на Донбассе: как отреагировали на Западе и чего ждут дальше

США и страны Евросоюза приветствуют состоявшийся на Донбассе обмен пленными и рассчитывают, что это позволит продвинуться в выполнении Минских соглашений. Соответствующие заявления были опубликованы в Twitter иностранных ведомств и политиков.

27 декабря состоялось долгожданное освобождение украинских заложников в два этапа. Сначала украинская сторона обменялась с "ЛНР" - освободили 16 человек, а через некоторое время состоялся обмен с "ДНР" - на подконтрольную Украине территорию вернулись 58 человек. Боевикам украинская сторона передала не 306 боевиков, как ранее анонсировалось, а 238 человек - 165 в "ДНР" и 73 в "ЛНР". Это связано с тем, что много лиц из списка были либо ранее освобождены из мест содержания, либо отказались возвращаться в ОРДЛО.

На Западе узрели в этом хороший знак в продвижении к урегулированию конфликта.

Посольство Британии: "Надеемся, что все стороны используют это позитивное развитие событий для продвижения в выполнении других Минских соглашений, начиная с соблюдения режима полного прекращения огня всеми сторонами; сотрудничества ради облегчения гуманитарной ситуации мирного населения по обе стороны линии разграничения; отведения Россией своих вооружений и военных из восточной Украины".

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан: "Восток Украины: весьма приветствую этот гуманитарный жест, который соединяет семьи и является важным мероприятием по укреплению доверия. Надеюсь, что это действие приведет к полному прекращению огня и полному выполнению Минских соглашений".

Посольство США в Украине: "Приветствуем дома освобожденных 27 декабря заложников. С нетерпением ждем освобождения остальных заложников и выполнения Минских соглашений в 2018 году".

Посольство Германии: "Поздравляем с успешным обменом пленными. Особенно мы радуемся с семьями, которые после долгого времени снова воссоединились со своими родными. Это важный шаг в реализации Минских договоренностей". Президент Франции Эммануэль Макрон: "Более 300 пленных были освобождены в зоне конфликта на Донбассе, к чему мы призывали вместе с Ангелой Меркель (канцлер ФРГ - ред.). Рад за них и их близких. Должны продолжить прилагать усилия, чтобы освободить их товарищей, которые еще остаются в плену, и положить конец конфликту".

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц: "Важная гуманитарная мера (обмен пленными - ред.), которая, как мы надеемся, приведет к полному прекращению огня в Восточной Украине. Крайне важно полностью реализовать Минские соглашения".

Напомним, представитель президента в Верховной Раде, нардеп от БПП Ирина Луценко заявляла, что Украина начала новые переговоры по освобождению пленных. По ее словам, боевики уже подтвердили готовность освободить более 20 украинцев.