Обмен пленными на Донбассе завершился, освобождены 74 украинца - представитель Порошенко

По словам Ирины Луценко, процесс обмена пленными уже завершен. Освобожденные украинцы возвращаются домой.

74 заложника, которые находились в плену на оккупированной территории Донбасса, освобождены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от БПП, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко. "Хорошие новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился.

Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - говорится в ее сообщении.