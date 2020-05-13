Обмежень для виїзду заробітчан у ЄС немає, Кабмін веде діалог про належні умови

Жодних обмежень на виїзд громадян України для роботи в країни Європейського Союзу немає, однак Кабінет міністрів зацікавлений у забезпеченні належних умов праці.

Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради.

– Стосовно обмеження виїзду – цей фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював. Сьогодні ведуться перемовини з європейськими урядами про те, якщо наших людей запрошують на роботу в європейські країни для виконання робіт, значить це має бути офіційна робота, це мають бути медичні гарантії, це має бути гарантія повернення людей сюди (в Україну), це має бути гарантія нормальних умов роботи і проживання там на офіційному рівні.

Ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах і сьогодні компанії, які запрошують наших людей туди працювати – повністю цих умов дотримуються, – наголосив Шмигаль.

Також очільник уряду сказав, що дозвіл на перетин кордону з європейськими державами повинен підкріплюватися запрошенням на роботу, а не “двотижневим туризмом туди-сюди для імпорту-експорту коронавірусу”.

– Ми не для того два місяці тримали країну, і вся Європа тримає свої країни закритими, щоби сьогодні кожних два тижні привозити 100-200 тис. інфікованих людей і постійно боротися і валити економіку країни, – заявив він.

Кабінет міністрів добиватиметься від європейських роботодавців гарантій достойних та безпечних умов праці.

6 травня Кабмін відновив роботу пункту пропуску Рава-Руська на кордоні з Польщею.