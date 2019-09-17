Обнародован проект закона о статусе Киева

На сайте Верховной Рады 16 сентября опубликован текст законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве".

Законопроектом No 2143 предлагается "системно урегулировать вопросы правового статуса города Киева и особенности местного самоуправления в столице".

Документом предлагается законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Законопроектом предусматривается установить, что на территории города Киева образуются районы в городе Киеве, которые являются административно- территориальными единицами, входящие в систему административно- территориального устройства Украины. В соответствии с предлагаемыми в законопроекте положениями, исполнительную власть в городе Киеве осуществляет Киевская городская государственная администрация, а местное самоуправление столицы осуществляется территориальной общиной города как непосредственно, так и через Киевский городской совет, районные в городе Киеве советы и их исполнительные органы, - говорится в записке.

Отмечается, что "особенностью осуществления местного самоуправления в городе Киеве является определенное законом распределение полномочий органа местного самоуправления между Киевским городским советом и районными в городе Киеве советами".

Перечень районов Киева будет утверждать Верховная Рада по представлению Кабинета министров Украины на основании предложения Киевского городского совета. Их границы будет утверждать Кабмин по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами.

Главу райсовета будут избирать депутаты. Они же смогут досрочно прекращать его полномочия. Районные депутаты будут избирать также главу районного исполкома.

Главу КГГА будет назначать и увольнять президент Украины по представлению Кабинета министров. В числе дополнительных полномочий главы КГГА - участие в заседаниях Кабмина с правом совещательного голоса в поросах, касающихся Киева; согласие на назначение и увольнение руководителей расположенных в Киеве государственных предприятий и территориальных органов министерств; согласование вопросов создания, реорганизации, ликвидации предприятий или организаций общегосударственного значения и государственной формы собственности.

Глава КГГА будет иметь право опротестовывать акты органов и должностных лиц местного самоуправления Киева и районов.

Согласно изменениям в законно о столице, глава администрации сможет принять решение об остановке действия акта местного самоуправления, опротестовав его в письменной форме с одновременным обращением в суд не позднее 7 дней по кадровых вопросам, не позднее 14 дней - по актам индивидуального действия, не позднее 30 дней - относительно актов нормативно-правового характера.

Также в законопроекте говорится, что в соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины назначить внеочередные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета на воскресенье, 8 декабря 2019 года, и провести их в порядке, определенном законом Украины "О местных выборах" с учетом особенностей, определенных настоящим Законом.

При этом предлагается сократить максимально возможное количество депутатов местных советов. Общий состав местного совета составит 84 депутата при численности более 1 млн. избирателей.

Напомним, что из-за "танцев" вокруг КГГА у Зеленского решили упразднить должность главы ОГА во всей стране.

Кабинет министров Украины на заседании 4 сентября согласовал увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

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