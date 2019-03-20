Оболонский суд отклонил жалобы адвокатов Януковича

Оболонский районный суд Киева 20 марта отклонил жалобу адвокатов президента- беглеца Виктора Януковича, признанного виновным в государственной измене.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу суда.

Адвокаты Януковича просили суд исключить из приговора ссылку на видео с пресс-конференции президента России Владимира Путина, обращение председателя российской власти оккупированного Крыма Сергея Аксенова, запись пребывания Петра Порошенко в Крыму и другие ролики.

В частности, адвокат Александр Байдык просил убрать из приговора причину смягчающего обстоятельства, а именно "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации". Однако суд отказал всем требованиям.

"Приговор составлен официальным деловым языком в соответствии с требованиями УПК Украины, а поэтому в удовлетворении заявлений защитников об исправлении якобы описок отказано", - сообщили в оболонском суде.

Напомним, 24 января президента-беглеца Виктора Януковича приговорили к 13 годам заключения за госизмену. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Прямую вину Януковича в развязывании войны и отделении Крыма и оккупации части Донбасса прокурорам доказать не удалось, ведь судьи решили, что Янукович мог не знать об этих планах Кремля.

К таким выводам пришли тамошние журналисты после проведения масштабного расследования. В общем пока речь идет о сделках стоимостью почти 4 миллиона евро. Но расследователи считают, что это лишь верхушка айсберга финансовых махинаций Януковича.