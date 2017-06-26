Оболонский суд перенес заседание в деле о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева перенес заседание в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 10.00 29 июня.

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Владислав Девятко на заседании в понедельник утром.

Суд согласился с аргументами адвоката В.Януковича о том, что, согласно законодательству, для принятия решения о проведении специального (заочного) рассмотрения дела о государственной измене экс-президента необходима повторная неявка обвиняемого в суд.

В понедельник, 26 июня, было первое заседание Оболонского районного суда по рассмотрению дела о государственной измене экс-президента по существу, на которое В.Янукович не явился.

Как сообщалось, В.Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.

Согласно повестке на сайте Оболонского районного суда, В.Янукович вызван на 10 заседаний, запланированных на 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля, 3, 10, 17, 23 и 31 августа 2017 года.