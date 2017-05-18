Оболонский суд пояснил формат участия Януковича в заседании

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича настаивает на обязательном его участии в подготовительном заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене и разъяснении судом формата видеоконференции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", адвокат В.Януковича Виталий Сердюк в ходе заседания Оболонского районного суда в четверг попросил суд разъяснить формат участия В.Януковича в заседании в режиме видеоконференции, на основании каких норм права было принято предыдущее решение Оболонского суда и приравнивается ли этот режим видеоконференции к участию в заседании.

"Янукович просил обеспечить участие в заседании... его участие в подготовительном заседании является обязательным", - сказал В.Сердюк, добавив, что разъяснения необходимы защите для проведения самой видеоконференции.

Председательствующий судья Оболонского райсуда Киева Владислав Девятко подчеркнул, что на стадии подготовительного заседания не предусмотрена дача показаний В.Януковича. "Никаких допросов пояснений обвиняемого на подготовительном заседании не может быть... это не было запланировано", - сказал он.

Суд удовлетворил ходатайство в части разъяснения формата видеоконференции и рассказал о юридических обоснованиях участия В.Януковича в судебном заседании.

"Суд считает, что обращение за международной правовой помощью в рамках этого дела к РФ будет противоречить целям и задачам конвенции, которые ранее были подписаны между Украиной и Россией... Суд разъясняет, что у обвиняемого Януковича есть не только права в судебном заседании, но есть и обязанность ... явиться в судебное заседание", - сказал судья.

Он подчеркнул, что стороне защиты было предложено соответствующее оборудование и программное обеспечение, которое сертифицировано в Украине и используется всеми судами в Украине для того, чтобы В.Янукович мог выйти на конференцсвязь с любой точки мира или любого места в РФ для участия в судебном заседании с Оболонским судом.

Судья заверил, что в настоящее время суд предпринял все меры для того, чтобы обвиняемый имел возможность принимать участие в заседании и призвал к къонструквтиному проведению заседания.

"Судом выполнены требования Уголовного процессуального кодекса Украины. информация о вызове была опубликована в газете "Урядовый курьер", на сайте Оболонского районного суда Киева, по всем адресам, которые известны суду, которые были предоставлены стороной защиты, обвиняемому были направлены обвинение и повестка", - сказал В.Девятко.