Оболонский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

Оболонский районный суд продолжает судебное разбирательство по существу дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене.

Об этом в четверг сообщает корреспондент Укринформа.

Дело рассматривает коллегия судей во главе с председательствующим судьей Владиславом Девятком и судьями Константином Васалатием и Максимом Титовым.

В зале суда присутствуют представители стороны обвинения, а также новый адвокат бывшего президента Виталий Мешечек.

Как сообщалось, 3 августа Оболонский райсуд частично удовлетворил ходатайство государственного адвоката Мешечка о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и перенес рассмотрение заседания на 10 августа. Читайте также: Высший админсуд оставил в силе снятие неприкосновенности с Клюева

6 июля Янукович в видеообращении заявил, что отзывает своих адвокатов из судебного процесса в отношении него.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Виктора Януковича.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.