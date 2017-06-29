Оболонский суд продолжил слушания по делу о госизмене Януковича

29 июня Оболонский суд Киева начал рассматривать по сути дело о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Суд продолжает заседание, Янукович в нем не участвует

В Украине против Януковича открыто несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. Бежал в Россию в феврале 2014 года после массовых антиправительственных выступлений в центре Киева.

28 марта коллегия Апелляционного суда Киева приняла решение, что уголовное производство по обвинению Януковича в государственной измене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева.

16 июня по итогам подготовительного заседания суд решил начать рассматривать дело по сути 26 июня.