Оболонский суд продолжит дебаты по делу Януковича 19 октября

Оболонский районный суд Киева продолжит дебаты по делу беглого президента Виктора Януковича через неделю - 19 октября

Об этом сказал председательствующий судья Владислав Девятко, передает "ДС" со ссылкой на Левый берег.

Сегодня с 10 до 12 часов дня в суде выступал адвокат подсудимого Александр Горошинский. В то же время, второй адвокат обвиняемого, Александр Байдык, на заседание не явился - прислал суду сообщение, что заболел и находится в больнице скорой помощи. Суд отказал назвать диагноз по соображениям этики.

Дебаты продолжатся утром 19 октября, резервные даты - 22-26 октября. Суд просит защиту Януковича закончить в эти даты свое выступление в дебатах, начатое 13 сентября.

Как сообщала "ДС", бывший президент обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч.3 ст., 110 УК) и содействии ведению агрессивной войны (ч. 5 ст., 27 ч. 2 ст. 437 УК).

