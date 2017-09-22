Обращение к депутатам: Я не взываю к вашей совести. Это бесполезно. Я взываю к вашему чувству самосохранения

Олег Пономарь, "Facebook"

Украинский политический обозреватель, блоггер. В начале 1990-х уехал в Канаду, где работал финансистом. После Майдана вернулся в Украину.

Это мой крик души. Это моё обращение к депутатам коалиции (БПП и НФ).

(Я не обращаюсь к кремлевско-популистской оппозиции - они не будут ничего принимать, им сегодня "чем хуже-тем лучше").

Вы уезжали на Канары в Июле и вы не хотели голосовать реформы, необходимые стране. Но вы сказали - Мы вернемся отдохнувшие и мы всё примем в Сентябре. Вот Сентябрь закончился (следующая неделя у вас - снова отдых) и вы приняли только Реформу образования. Один важный Закон - за месяц! (уверен, что Президент по приезду его подпишет). Это - bullshit.

Я не взываю к вашей совести и ответственности за страну. Это бесполезно. Я взываю к вашему чувству самосохранения. При такой работе, как сейчас, ни один из вас не попадет в следующую Раду. В следующей Раде будут заседать только кремлевские и популистские партии, ведь свою кампанию через два года они построят на полнейшей "зраде" и несбывшихся надеждах людей. И мы получим Молдову наоборот - евроатлантист- Президент и Додон-Рада.

У вас есть только один выход - принять всё и очень быстро. До конца Октября - самый самый крайний срок. Потому что еще существует временной лаг. То есть, от момента принятия нужных законов до того момента, когда это почувствуют люди, проходит обычно год-два.

Что вам нужно принять в Октябре?

Полностью медицинскую реформу.

Пенсионную реформу.

Судебную реформу.

Антикоррупционный суд (или палаты).

Открыть обязательно рынок земли. Рынок земли, как пылесос, привлечет мировые деньги, которые начнут работать внутри Украины. И это отразится на кошельке каждого украинца.

Закон про мову.

Закон о быстрой и прозрачной приватизации.

Защитить европейскую реформу Нафтогаза.

Выделить три дня и принять все! (не 2-3) законы о полной дерегуляции бизнеса (законы Макса Нефьодова).

И для следующих выборов в Раду:

Закон об открытых списках.

Снять депутатскую неприкосновенность с 2020 года, чтобы уменьшить тягу в Парламент криминалу и делкам от политики и бизнеса, которые идут в Раду за неприкосновенностью. Тогда появится шанс у молодых технократов, которые просто будут писать и принимать нужные законы.

Только приняв всё это в Октябре вы сможете попасть в следующую Раду. Ибо тогда заработает экономика и люди будут видеть это наяву. Как это было в 2006-07 годах, когда на каждую кассу в каждом Эпицентре стояла очередь в 20 человек. А вы в 2019 году будет ходить по эфирам триумфаторами и рассказывать, что это всё вы сделали.

......

Сейчас момент истины в стране.

Вы либо войдете в историю лузерами, которые за чварами между собой и за деньгами, просрали шанс для страны (ибо страна потеряет 2-3 следущих года)..

Либо войдете в историю смелыми и прогрессивными реформаторами, которые ускорили кардинальные перемены в Украине.

Выбор ваш.

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