Обращение Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по случаю Дня Героев Небесной Сотни

Дорогие украинцы!

Сегодня мы вспоминаем трагическую и одновременно героическую страницу нашей новейшей истории. Жестокие события в Киеве, когда на глазах всего цивилизованного мира произошло массовое убийство украинских граждан, изменивших нашу страну и каждого из нас. Тогда нам казалось, что мы пережили самое ужасное. Как оказалось, это стало лишь началом нашего трудного пути к подлинной независимости, нашей борьбы за свободу, которая во многом не завершилась и поныне. Уже не вызывает сомнения, что события в столице Украины, оккупация Крыма и война на Донбассе, которая уже третий год ежедневно уносит жизни наших солдат и граждан, - связаны. И первыми в этом неравном противостоянии полегли наши Герои Небесной Сотни.

Мы всегда будем помнить тех, кто заплатил своей жизнью за нашу свободу, за наше стремление жить в стране, где царит справедливость, а человек - наивысшая ценность. Вместе со всеми украинцами я низко склоняю голову перед погибшими на Майдане и выражаю глубокое соболезнование их родным и близким.

Немало виновников этого страшного преступления сбежали из Украины, однако они обязательно должны быть наказаны. Убежден, что в нашей стране воцарится справедливая судебная система, а правоохранители будут защищать граждан, а не преследовать их.

В наших силах сделать так, чтобы наших героев мы чествовали добрыми делами, которые послужат следующим поколениям. Поэтому только построение подлинно свободной, богатой, справедливой Украины будет достойным чествованием их подвига и воплощением той цели, за которую сражались все патриоты. Это зависит от каждого из нас, от нашей воли, талантов, умений, от нашей способности объединиться ради движущих изменений. У нас все получится, и наши дети будут жить в процветающей европейской стране.

Слава Героям Небесной Сотни! Слава Украине!

С уважением

Премьер-министр Украины Владимир ГРОЙСМАН



Fin.Org.UA по данным КМУ