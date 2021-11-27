ОБСЄ заявляє про систематичне блокування роботи місії в ОРДЛО

Чинний очільник ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід висловили стурбованість систематичним перешкоджанням свободі пересування, з яким стикається СММ ОБСЄ в Україні, працюючи у непідконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті організації.

Як зазначається, протягом минулого тижня рух патрулів СММ ОБСЄ через лінію зіткнення було заблоковано збройними формуваннями у кількох місцях у Луганській області.

Наголошується, що СММ ОБСЄ повинна мати безпечний та надійний доступ на всій території України.

"Необмежений та безумовний доступ в усі райони необхідний для забезпечення ефективного моніторингу та звітності про ситуацію в галузі безпеки, а також для виконання інших передбачених мандатом завдань. Мандат також наказує місії повідомляти про будь-які обмеження її свободи пересування або інші перешкоди для виконання її мандата", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлося, Москва вже тривалий час блокує будь-які змістовні переговори у робочій групі з безпеки ТКГ. Натомість російські збройні формування щодня продовжують порушувати режим припинення вогню на сході України та перешкоджати діяльності моніторингової місії ОБСЄ.



