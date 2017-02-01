ОБСЕ: контактная группа в Минске договорилась об отводе тяжелого вооружения до 5 февраля

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске был поднят вопрос отвода тяжелого вооружения на Донбассе до 5 февраля с которым все стороны согласились. Об этом во время брифинга сообщил представитель действующего председателя ОБСЕ в трехстороннем контактной группе Мартин Сайдик.

"Проблемы безопасности были главным предметом обсуждения. Результатом этих обсуждений является заявление с призывом прекращения огня в связи с событиями в Авдеевке ... договорились до 5 февраля этого года отвести вооружение, которое подпадает под Минские соглашения на определенное расстояние и за соответствующии линии и места хранения ", - сказал он.

Однако, по словам М.Сайдика, в случае невыполнения договоренности санкции не предусмотрены.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.

Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ.

В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.

Российская сторона в ОЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.

По состоянию на 12:00 среды получено разрешение на разминирование территории, где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке.

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.

Несмотря на установление "режима тишины" боевики обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки. По словам А.Авакова пострадавших среди пиротехников и энергетиков под Авдеевкой нет .