ОБСЕ осудила продвижение ВСУ в "серой зоне"

Вхождение ВСУ в село Новоалександровка, которое находилось в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения, сообщил замглавы миссии ОБСЕ.

В мониторинговой миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские военные берут под контроль населенные пункты в так называемой "серой зоне" на Донбассе. Об этом заявил замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в четверг, 1 марта, пишет Украинская правда.

По его словам, недавнее вхождение бойцов ВСУ в маленькое село Новоалександровка, которое находилось в "серой зоне" Луганской области, переместило позиции Вооруженных сил Украины еще ближе к линии соприкосновения.

"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", - заявил Хуг.

Он добавил, что такие действия украинской армии накалили ситуацию в западных районах Луганской области.

Хуг напомнил, что, согласно минским договоренностям, стороны не могут продвигаться вперед, а должны оставаться на своих позициях.

"За последние несколько лет мы имеем ряд примеров из разных мест вдоль линии соприкосновения, что результатом продвижения вперед, ближе к противоборствующей стороне, становится повышенный уровень длительного и непредсказуемого насилия", - отметил замглавы миссии.

Напомним, в конце января Вооруженные сили Украины взяли под свой контроль село Новоалександровка Луганской области, которое находится в "серой зоне" на линии разграничения.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее штаб АТО проинформировал об улучшении позиций на луганском направлении. Вскоре после этого стало известно, что ВСУ заняли населенные пункты Гладосово и Травневое на Светлодарской дуге. Позже офицер Генштаба Вооруженных сил Украины опровергнул эту информацию.