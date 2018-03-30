ОБСЕ планирует открыть патрульные базы в ОРДО и на границе с Россией

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории оккупированных районов Донецкой области, в том числе возле границы с Россией.

Об это на брифинге заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования", - сказал он.

"Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", - добавил Хуг.

При этом он уточнил, что по поводу этих двух населенных пунктов ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от боевиков Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз.

"Вооруженные формирования сами просят, чтобы миссия освещала полную картину, но если они не предоставляют нам полный доступ, то о какой полной картине может идти речь?" - отметил представитель миссии.

Хуг высказал надежду, что "путем диалога количество таких инцидентов снизится".