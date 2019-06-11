ОБСЕ планирует отправить на украинские выборы 850 наблюдателей

Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ намерено привлечь около 850 долгосрочных и краткосрочных наблюдателей во время внеочередных парламентских выборов в Украине.

Об этом заявил глава Альберт Йонсон во время встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Татьяной Слипачук, секретарем комиссии Натальей Бернацкой и заместителем руководителя секретариата комиссии Сергеем Дубовиком, сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

"Во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей", - отметил посол Альберт Йонсон, отметив, что несколько дней назад в Киев прибыло руководящее звено Миссии.

Руководители ЦИК рассказали представителям миссии БДИПЧ о текущей ситуации в Центризбиркоме и вызовах, которые стоят перед комиссией в течение этого избирательного процесса.

"На самом деле, уже тот факт, что ЦИК приходится проводить избирательный процесс в такой короткий срок, является для нас определенным вызовом. И в связи с этим самое важное сейчас - решить проблему публичных закупок. Комиссия неоднократно подчеркивала необходимость урегулировать законодательно этот вопрос. Сейчас принято только временное решение", - рассказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Она напомнила, что комиссии пришлось перевести на окружные избирательные комиссии вопрос проведения публичных закупок.

Кроме того, Слипачук проинформировала, что 12 июня состоится обучающий семинар-совещание с председателями и секретарями окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины. Читайте также: Представитель Зеленского в КСУ: Указ о роспуске Рады идентичен указу Порошенко за 2014 год

По ее словам, если во время президентских выборов большинство вопросов, которые обсуждались на подобном совещании, касались в основном административных вопросов, то сейчас вектор изменится и будет направлен в направлении проведения публичных закупок.

Слипачук заверила представителей миссии БДИПЧ ОБСЕ, что все процессы по организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля, которые осуществляются в рамках компетенции ЦИК, происходят по утвержденному графику и исключительно в соответствии с законодательством.

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