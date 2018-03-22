ОБСЕ продлила мандат миссии на Донбассе

Мандат Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе продлено до 31 марта 2019 года.

Об этом в четверг, 22 марта, сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене в соцсети Twitter.

Отмечается, что продление мандатаподдержали все государства ЕС, США и Канада.

"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале Украина направила действующему председателю ОБСЕ - министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано запрос о продлении мандата специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе на 2019 год.