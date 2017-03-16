ОБСЕ продлила на год мандат наблюдательной миссии в Украине

Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат Специальной миссии по наблюдению в Украине на один год до 31 марта 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании совета в Вене в четверг, 16 марта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Решение устанавливает бюджет миссии в размере 105,5 млн евро на период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2018 года.

Как известно, постоянный совет ОБСЕ является одним из основных регулярных органов принятия решений организации, объединяющей представителей всех 57 государств-участников ОБСЕ.

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в Украине осуществляет в частности надзор за соблюдением Минских соглашение в зоне конфликта на востоке Украины.