Общественная платформа РУНА разрывает отношения с Надеждой Савченко

Общественная платформа РУНА (Революция Украинского Народа) заявила, что из- за идеологических расхождений разрывает отношения со своим политическим лидером Надеждой Савченко.

Об этом идет речь в заявлении ведущего актива, размещенном на официальном сайте платформы и страницах в социальных сетях - Укринформ.

"Общественная платформа "РУНА" начала свою работу от начала 2015 года. Недавно в своей деятельности мы объединились с народным депутатом Надеждой Савченко. Со временем мы пришли к взаимному решению, что в виду расхождений в виденье базовых идеологических и структурно-организационных принципов, которые имели место во время совместной системной работы, Общественная платформа "РУНА" и Надежда Савченко прекращают активное сотрудничество. В то же время мы не исключаем вероятность дальнейшей совместной работы над определенными проектами, при условиях пребывания в рамках разных идеологических структур", - отмечается в сообщении.

Председателем оргкомитета РУНА является Назар Мухачов, сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ГО "Украинское Казацкое Войско".

Как известно, о том, что Савченко создает свой политический проект, ранее заявляли в партии "Батьківщина". Впоследствии сама нардеп написала об этом в Facebook, а в конце декабря 2016 года презентовала проект во Львове.

Савченко была первым номером списка "Батьківщини" на выборах в парламент. Недавно "Батьківщина" исключила Савченко из партии и фракции в Верховной Раде.

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