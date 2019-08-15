Обшук у квартирі Гримчака завершили - адвокат

У ніч на 15 серпня правоохоронці завершили обшук у квартирі заступника глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Юрія Гримчака, заявив його адвокат Фелікс Кашарський, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами адвоката, зараз заступник міністра перебуває "на Борисоглібській". Імовірно, ідеться про управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України на вулиці Борисоглібській у Києві.

Як розповіла дружина Гримчака Юлія, чиновника затримали приблизно о 21.40, коли він вийшов у магазин. Вона стверджує, що вперше чує про хабар, в отриманні якого підозрюють її чоловіка. За словами Юлії Гримчак, це кримінальне провадження - "політичне замовлення".

Дружина Гримчака також зазначила, що другий затриманий у справі - її брат.

Увечері 14 серпня стало відомо, що в будинку заступника глави МінТОТ Юрія Гримчака відбувається обшук.

У Національному антикорупційному бюро та Службі безпеки України заявили, що правоохоронці затримали заступника міністра та його помічника за вимагання у підприємця хабара в розмірі $1,1 млн. Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Гримчака затримали за те, що він і його помічник вимагали гроші за вплив на чиновників Мінкультури.

У МінТОТ стверджують, що затримання Гримчака не стосується його роботи у відомстві.