Обстановка в центре стабилизировалась, протестующие продумывают план действий

Обстановка в районе Майдана Независимости в центре Киева стабилизировалась после столкновений между правоохранителями и протестующими в воскресенье вечером.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время около сотни митингующих, среди которых народные депутаты от партии "Самопомич" Семен Семенченко и Егор Соболев находятся возле Стелы Независимости на Майдане. Они обдумывают план дальнейших действий. В частности, обсуждают идею организовать штаб участников и сторонников блокады торговли с оккупированными территориями.

Прилегающие к Майдану улицы продолжают охранять правоохранители. Они стоят кордонами на Крещатике, со стороны Европейской площади, на ул.Институтской и на пресечении улиц Институтская и Банковая.