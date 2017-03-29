Обстрел консульства в Луцке: Это подлость тех, кто против нашей дружбы с Польшей,- Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин возмущен ночным обстрелом Генконсульства Польши в Луцке и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Об этом Климкин написал в Twitter.

"Возмущен провокацией против Генконсульства Польши в Луцке. Это подлость тех, кто против нашей дружбы с Польшей. Делаем все, чтобы виновные были наказаны", - заявил Климкин.

Как сообщалось, в Луцке ночью обстреляли здание Генконсульства Польши, которое находится по адресу: ул. Дубновская, 22-Б. В результате стрельбы была повреждена крыша здания, там заметна дыра, окно под этим местом разбито. В момент взрыва в помещении никого не было, этажом ниже находились охранники. В результате ЧП никто не пострадал.