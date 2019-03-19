Обсуждение Крыма нельзя прекращать (Deutschlandfunk, Германия)

В России этот день отмечают, хоть и скромно, но без тени сомнений. Вопрос о принадлежности Крыма России "закрыт", заявила представитель министерства иностранных дел. То, что произошло пять лет назад, - это "настоящий триумф демократии" (цитата).

С аннексии началось откровенное вранье. Спорный референдум о присоединении Крыма к России проводился с применением военной силы. Сам Владимир Путин признался: так называемые "зеленые человечки" в Крыму были российскими солдатами. То, что при этом не прозвучало ни одного выстрела, - еще один распространяемый Россией миф.

Правительства многих стран и большое число международных организаций сразу же констатировали: Россия аннексировала Крым, нарушив нормы международного права.

С тех пор Россия держит наготове, как и во многих других случаях, целый ряд аргументов, призванных оправдать ее агрессивные действия.

Три ошибочных довода в пользу России

Первый довод - отсылка к Косово, которое, в конечном итоге, признали многие государства. Это сравнение не работает. В Косово на протяжении многих лет систематически преследовали и убивали албанцев. В Крыму, напротив, не притесняли русскоязычное население. И даже в начале 2014 года после смены власти в Киеве не было никаких признаков того, чтобы украинские националисты применяли насилие по отношению к русскоязычным жителям полуострова. А вместо этого было то, что украинцы пытались противостоять русским солдатам в Крыму.

Вторым доводом в пользу аннексии Крыма является утверждение о том, что полуостров "всегда был русским". Неверно. Притязания на владение территорией всегда уходят в прошлое ровно настолько, насколько это выгодно нынешней власти.

Третий довод: советский партийный лидер Никита Хрущев неправомерным по тем временам образом отобрал Крым у Российской советской республики и подарил его Украинской советской республике. Но и этот факт не является аргументом. Советского Союза больше не существует. После его распада были основаны независимые государства, в том числе Украина. И Россия на Будапештском меморандуме взяла на себя обязательство уважать и защищать границы этой самой Украины. По этой причине Украина сложила свое ядерное оружие.

В качестве последнего довода утверждают, что подавляющее большинство населения Крыма хотели наконец оказаться в составе России. Это может касаться тех, кто до сих пор там проживает. Тем не менее это не оправдывает способа, с помощью которого Россия присвоила себе Крым.

Нет, все осталось по-прежнему: то, что произошло пять лет назад, было не объединением по примеру Германии, как однажды выразился Путин, а противоправным действием.

Россия продолжает милитаризацию региона

Тем не менее сегодня эта тема почти не появляется на международной повестке дня. Сейчас ведется работа в лучшем случае по установлению мира на Востоке Украины. Однако Минский процесс практически не продвигается, а Крым вообще не фигурирует в Минском соглашении.

Это огорчает. Тем более что в Крыму продолжается беззаконие. Тому, кто сегодня сомневается в принадлежности полуострова России, грозит тюрьма. Показательным примером данного утверждения служит имя Олега Сенцова. В России его приговорили к 20 годам лишения свободы. Это касается правозащитников, адвокатов, журналистов. В частности, под угрозой находятся крымские татары, многие из которых относят себя к Украине и которых притесняли еще в Советском Союзе. Им запретили представлять свои интересы на политической арене, лидеров изгнали из Крыма.

К тому же Россия продолжает усиливать военную угрозу из Крыма. Несколько месяцев назад корабли российского флота обстреляли украинские суда при попытке пройти в Азовское море в непосредственной близости от Крыма. Это было лишь предвкушением того, что может случиться. Ведь Россия как раз занимается милитаризацией Черного моря.

Важно наблюдать за развитием событий и всеми этими инцидентами, а также предавать их огласке. Но это становится все труднее, в том числе из-за того, что правительство Украины требует от иностранцев, чтобы те въезжали на территорию Крыма с Украины, а не из России. В противном случае они рискуют получить запрет на въезд на Украину. Это требование контрпродуктивно, поскольку существенно усложняет освещение событий в Крыму.

Маловероятно, что Крым вернется в состав Украины в обозримом будущем. Но это не значит, что можно пренебречь обсуждением данной темы лишь потому, что все свыклись с этим беззаконием. Нынешнее положение дел опасно. Нужно продолжать переговоры по поводу Крыма, чтобы предотвратить оккупацию дальнейших территорий.

Гезине Дорнблют