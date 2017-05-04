Обвинение потребует для Януковича пожизненное заключение

Генеральная прокуратура Украины намерена требовать пожизненного заключения для беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил представитель стороны обвинения - прокурор отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.

Он подчеркнул, что сторона обвинения располагает подтверждающими вину Януковича доказательствами.

"Доказательствами по данному уголовному производству являются показания свидетелей, документы, заключения экспертов, вещественные доказательства и другие фото и видеоматериалы. Мы уверены, что наша доказательная база собранна во время досудебного расследования в соответствии с положениями УПК Украины. Я уверен, что мы сможем доказать вину Януковича в Оболонском районном суде и вообще в украинском судопроизводстве", - заявил прокурор и высказал уверенность в том, что если будет вынесен обвинительный приговор, то данное дело пройдет все инстанции, включая ЕСПЧ.

Напомним, сегодня в Оболонском суде Киева прошло подготовительное заседание суда по делу о государственной измене Януковича. Оно продлилось в течение неполного часа, а затем суд объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, 14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене Виктора Януковича в суд, затем это дело передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Позже стало известно о том, что Шевченковский районный суд Киева назначил на 13 апреля 2017 года слушания по существу дела о незаконной передаче в собственность экс-президента Виктора Януковича угодья в урочище "Сухолучье" в Киевской области площадью 17,48 г.

Ранее Виктор Янукович не раз сообщал, что не получал никакого подозрения в инкриминируемом ему преступлении и не считает себя виновным в государственной измене.

17 января Главная военная прокуратура Украины получила фотокопию заявления беглого экс-президента Виктора Януковича с просьбой к России ввести войска в Украину. По мнению защиты Януковича, документы не устанавливают никакого отношения Виктора Януковича к преступлениям, которые ему инкриминируются, а наоборот, устанавливают наличие статуса действующего президента Украины по состоянию на 1 марта 2014 года.

В середине января Генеральная прокуратура РФ заявляла, что не получала от компетентных органов Украины запросов о выдаче Виктора Януковича.

6 февраля стало известно о том, что Адвокаты бывшего президента Виктора Януковича планируют подать в Европейский суд по правам человека относительно дела о его заочном суде.

Ранее сообщалось о том, что адвокаты Януковича сообщили, что бывший президент готов прибыть в Украину для участия в суде, однако для этого государство должно обеспечить его безопасность.

Отвечая на вопрос, при каких условиях экс-президент лично прибудет в суд, его адвокат сказал: "Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет участвовать лично в этом деле. Пока это будет дистанционно.