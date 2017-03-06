Объявив подозрение Насирову, НАБУ пошло против действующей системы - директор "Центра противодействия коррупции" Каленюк

Задержав главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, НАБУ перешло красную линию и дало позитивный сигнал о том, что никто в Украине не является неприкасаемым, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Каленюк: Насиров был очень удобным для президента человеком Фото: Daria Kaleniuk / Facebook

Отстраненный от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров возглавил ведомство после Революции достоинства и олицетворяет нынешнее высшее руководство страны, заявила в комментарии изданию "ГОРДОН" исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

"Резонанс вокруг дела Насирова объясняется тем, что он действующий глава ГФС. К примеру, Насирова нельзя даже сравнивать с Ефремовым (Экс-глава фракции Партии регионов Александр Ефремов. - "ГОРДОН"). Он бывший высокопоставленный чиновник, соратник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. А вот Насиров возглавил ГФС уже после Революции Достоинства. Это человек, олицетворяющий верхушку нынешней украинской власти. Впервые за 25 лет независимости к ответственности привлекается чиновник такого высокого уровня", - отметила Каленюк.

По ее словам, Насиров вполне устраивал президента Украины Петра Порошенко на должности главы ГФС.

"Налоговая служба и таможня годами считались наиболее прибыльными структурами, где деребанить средства можно сотнями миллионов. Коррупция там скрытая. Но в налоговой есть реестр, где можно увидеть все обнальные схемы. Там есть информация о всех фиктивных компаниях, через которые выводятся средства из государственного бюджета. В ГФС Порошенко нужен был человек, который покрывал бы все эти схемы. Поэтому вряд ли бы он сливал Насирова. Тот был очень удобным для президента человеком. Теперь же, находясь в помещении суда, Насиров может заговорить. А рассказать он может более чем достаточно", - подчеркнула Каленюк.

Она акцентировала внимание на том, что отставки Насирова требуют и международные партнеры Украины.

"Объявив подозрение Насирову, НАБУ пошло против действующей системы. Не против какого-то Януковича, а против действующего высшего руководства страны и олигархических кланов, кормящихся с ведомства Насирова. Его отставки требует не только украинское общество, но и наши международные партнеры. Да, они говорят это неофициально и непублично. Но они просто в шоке из-за отсутствия реформ в ГФС Украины. Нам дают многомиллиардные кредиты, а наши с вами налоги просто деребанятся. Сейчас НАБУ перешло красную линию и дало позитивный сигнал, что никто в этой стране не является неприкасаемым", - резюмировала Каленюк.

2 марта в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что Насиров задержан в столичной клинике "Феофания", с ним проводились следственные действия в рамках дела беглого нардепа из группы "Воля народа" Александра Онищенко. В этот же день медики заявили, что у Насирова инфаркт миокарда.

В НАБУ сообщили, что 2 марта смогли вручить Насирову подозрение в злоупотреблении служебным положением. В антикоррупционной прокуратуре считают, что его действия нанесли государству ущерб в 2 млрд грн.

Слушания по избранию главе Государственной фискальной службы меры пресечения начались вечером 4 марта и продолжились 5 марта. В ходе судебного заседания адвокаты Насирова заявили ходатайство об отводе следственного судьи Александра Бобровника. Суд объявил перерыв.

В знак протеста против затягивания дела Насирова под стенами Соломенского райсуда Киева начали собираться активисты.