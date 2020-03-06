Обязанности генпрокурора будет исполнять Виктор Чумак.

Соответствующая информация обнародована на сайте Офиса генпрокурора, сообщает Укринформ.

"Исполняющий обязанности генерального прокурора - Чумак Виктор Васильевич", - сообщается на сайте в разделе "руководство".

Ранее источники Укринформа в офисе генпрокурора сообщили, что первый заместитель генпрокурора Виталий Касько подал в отставку.

Как сообщал Укринформ, 5 марта Верховная Рада Украины выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что влечет за собой его отставку с занимаемой должности. Принятие соответствующего решения поддержали 263 народных депутата при минимально необходимых 226.