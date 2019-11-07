Обыски у Макеенко проходят по делу о купле-продаже телеканала "Прямий" - ГБР

Госбюро расследований проводит следственные действия в доме Владимира Макеенко в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала "Прямий".

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает "РБК-Украина".

"Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования в производстве по покупке и продаже телеканала "Прямий", - отметили в ведомстве.

На обыск у Макеенко уже отреагировала партия "Европейская солидарность".

"Каждый, кто начинал с репрессий СМИ, плохо заканчивал", - говорится в сообщении политсилы.

Ранее сообщалось, что 7 ноября у владельца украинского телеканала "Прямий" Владимира Макеенко силовики проводят обыск. Телеканал воспринимает эти действия как "давление и наступление на свободу слова".