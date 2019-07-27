Обыски в ОАСК: в суде заявили, что действия НАБУ "парализовали работу"

Окружной административный суд Киева сообщил, что проведение Национальным антикоррупционным бюро и Генеральной прокуратурой обысков в суде делает невозможным работу

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

"Сегодня, 26 июля 2019 года, работниками НАБУ и ГПУ осуществляется грубое неправомерное вмешательство в работу Окружного административного суда города Киева - сейчас проводятся обыски в кабинетах судей, канцелярии, других помещениях, происходит изъятие оргтехники и документов, что делает невозможным проведение судебных заседаний, приема и регистраций входящих документов от посетителей суда", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что следственные действия проводятся на основании постановления Деснянского районного суда Чернигова "с нарушением территориальной подсудности дела".

"Ходатайство о проведении обыска было подано следственным Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в суд, который находится в Чернигове. Кроме того, следует отметить, что указанное структурное подразделение ГПУ создано для расследований дел Майдана под руководством Горбатюка, а вопрос возможных правонарушений со стороны судей не относится к сфере компетенции этого Управления", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ОАСК утверждают, что решение на проведение обысков в Окружном административном суде Киева выдано судьей Деснянского районного суда Чернигова по уголовному производству 2014 года и касается дел, которые были открыты в 2019 году.

"Работнику аппарата Окружного административного суда города Киева была продемонстрирована ксерокопия вступительной и резолютивной части постановления Деснянского суда города Чернигова о проведении обысков в ОАСК, после чего работники НАБУ и ГПУ фактически заблокировали работу суда. Из их устных сообщений стало известно, что одной из причин проведения обысков являются дела о полномочиях членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, находящиеся в производстве Окружного административного суда города Киева", - отметили в суде.

Как заявили в ОАСК, "неправомерные действия со стороны ГПУ и НАБУ свидетельствуют о попытках давления на судей и их дискредитации".

Когда будет возобновлена работа суда - неизвестно, добавили в пресс-службе.