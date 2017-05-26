Обыски в Окружном суде Киева: НАБУ пока не подтверждает свое участие

Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет информацию о проведении обысков в Окружном административном суде Киева. Об этом РБК- Украина сообщили в пресс-службе агентства в пятницу 26 мая.

"Мы выясняем эту информацию", - сообщили в НАБУ.

Напомним, неизвестные проводят обыски в Окружном суде Киева. Обыски проводят люди с нашивками, похожими на знаки отличия НАБУ.

"В суде с 7 утра проходят обыски, которые проводят люди, с похожими нашивками как в НАБУ. Судья Евгений Аблов связывает такие действия с тем, что в ОАСК рассматривается два дела против НАБУ", - отмечает судья Борис Санин.

Санин также сообщает, что санкцию на обыск предоставил Галицкий районный суд Львова.

Также ранее сообщалось, что НАБУ задержало работницу суда, "сливавшую" информацию об обысках. Артем Сытник отметил, что бралась информация из закрытой части реестра судебных решений и передавалась заинтересованным лицам за денежное вознаграждение. Он добавил, что из-за таких случаев большая часть обысков была неэффективна.