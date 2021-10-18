Очільник Мінприроди Абрамовський планує подати у відставку - Гетманцев

Очільник міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський планує подати у відставку.

Про це під час брифінгу повідомив нардеп від Слуги народу Данило Гетманцев.

За словами депутата, заяви про відставку від Абрамовського поки ні фракція, ні керівництво Верховної Ради не отримували.

"Ми заяву ще не бачили... Це питання обговорювалося на фракції тільки що як інформація про те, що така заяви може з'явитися. Її оголосив голова фракції, ми йому довіряємо. Тобто ця інформація має найвищий рівень достовірності", - зазначив Гетмацев.

При цьому Гетманцев не називає причин відставки Абрамовського.

"Щодо мотивів цього рішення, то найкраще буде поспілкуватися безпосередньо з паном Абрамовським", - сказав політик.