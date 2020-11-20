Очільник МЗС висунув Оксану Маркарову на посаду посла України у США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував кандидатуру Оксани Маркарової для призначення на посаду нового посла України у США замість Володимира Єльченка в порядку ротації. Цю пропозицію розгляне президент Володимир Зеленський.

Про це очільник українського МЗС повідомив у Facebook, інформує UATV.

За словами Кулеби, нинішній посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко є класиком української дипломатії. Немає жодних претензій до його роботи, проте принцип ротації в дипломатії ніхто не скасовував.

"Кандидатуру нового посла на розгляд президента вносить міністр закордонних справ. Зваживши всі аргументи, я запропонував кандидатуру Оксани Маркарової. Процедура її оформлення запущена, але традиційно займає певний час. Можу дати лише одну пораду - судіть про призначення за підписаним Указом президента, а не публікаціями у пресі", - зауважив міністр.

Так очільник МЗС прокоментував інформацію про те, що в ОП вже нібито схвалили кандидатуру Маркарової замість Єльченка на посаду посла нашої держави у США, яка з'явилася вчора у низці ЗМІ.

Також Кулеба звернув увагу, що у разі призначення Маркарової Україна вперше матиме у Вашингтоні посла, яку добре знають і в Адміністрації США, зокрема в Держдепі та Міністерстві фінансів, і в Міжнародному валютному фонді. Крім цього, вона може стати першою в історії жінкою-послом України в США.

UATV

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