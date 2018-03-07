Очередной суд с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже приведет к потере Украиной транзита - эксперт

Если Украина в результате решения Стокгольма поднимет еще и тариф на транзит, то мы станем просто экономически неинтересными для Европы с точки зрения транзита газа.

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Думаю, что это еще одно судебное разбирательство с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже касательно повышения стоимости транзитной ставки приведет к окончательной потере Украиной транзита. Сегодня мы проигрываем технически уже существующему "Северному потоку". Если мы в результате решения Стокгольма поднимем еще и тариф, мы станем просто экономически неинтересными для Европы с точки зрения транзита газа", - отметил эксперт.

Напомним, как заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко, НАК "Нафтогаз" может пойти на еще одно судебное разбирательство с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже - по снижению тарифной ставки. "Стоимость транзитной ставки по территории Украины является заниженной примерно в два раза с 2009 года и по сей день. И мы будем, скорее всего, доказывать это новым арбитражем. За все это время мы недополучили примерно 20 млрд долларов. Но это еще надо доказать, это наша точка зрения", - сказал Витренко.

В среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить 2.56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".