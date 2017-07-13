Очередные грабли: Тука оценил законопроект об отмене АТО

Проект закона "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Украины", обнародованный СМИ, содержит две системные ошибки.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Я видел только часть, опубликованную СМИ. Там, на мой взгляд, содержатся две системные ошибки. Во-первых, нас напрасно убеждают, что от украинского законодательства зависит точка зрения мира на события на Донбассе. Нам говорят: если мы признаем оккупацию, то и мир признает. Но это не так. Во- вторых, на опубликованной странице я не увидел необходимых пунктов", - отметил Тука.

По его словам, нужно начинать любой законопроект с дефиниций, с определения тех понятий, которые используются в теле закона.

"Если мы этого не сделаем, то наступим на очередные юридические грабли", - подытожил замминистра.

Как сообщал "Обозреватель", Украина ведет консультации с европейскими партнерами относительно законопроекта.