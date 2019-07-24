Как фанера над Парижем: одиозные политики, не переизбравшиеся в новую Раду

24.07.2019

Еще никогда прежде в Украине выражение "обновленный парламент" не соответствовало действительности настолько, как сейчас. Одна только партия "Слуга народа" привела в новую Верховную Раду две с половиной сотни новичков, всего же на этих выборах мандаты впервые получили более 320 народных избранников! А это значит, что 3/4 депутатов прежнего 8-го созыва потеряли свое привилегированное положение и вновь стали простыми смертными.

Самые большие потери понесли депутаты от партий, называвших себя "проукраинскими": в парламенте остались менее 10% от некогда огромной и шумной команды "майдановского большинства". Партия Ляшко и "Самопомочь", как и отколовшийся от Порошенко Гройсман, остались за бортом. "Народный Фронт" фактически перестал существовать еще до выборов и в них не участвовал. И лишь очень немногие вновь получили мандаты по спискам "Европейской солидарности" и "Голоса" - в рядах которых мы вновь увидим несколько знакомых лиц.

Больше всего повезло политикам, успевшим прибиться к "Оппозиционной платформе": по её списку перезагрузилось немало старожилов Рады. Также большой процент вновь избиравшихся депутатов среди беспартийных мажоритарщиков. В то же время, на одномандатных округах неожиданно с треском продули несколько десятков именитых политиков и олигархов, которым не помогли ни гречка, ни админресурс, ни толпившиеся под дверями избиркомов "титушки".

Для многих из них это стало настоящим шоком. Некоторые безвылазно сидели в Раде несколько созывов подряд, еще с "нулевых", а то и с 90-х. Они уже и забыли, как это жить без мандата в кармане, не распахивая ногами двери. В растерянности и многие профессиональные "патриоты" и "герои Майдана", не верящие, что они вдруг стали невостребованными обществом. Особенно тоскливо тем, по ком давно уже плачут НАБУ и прокуратура. Да и украинцы, возможно, будут скучать без своих любимых "клоунов", столько лет веселивших их своими эпатажными выходками.

В старой Раде было "весело"

Но перейдем на конкретные личности. Вот, к примеру, сенсация из Запорожья: там на 77-м одномандатном округе проиграл выборы один из патриархов украинской политики, бессменный хозяин "Мотор-Сичи" Вячеслав Богуслаев. В Раде он заседал с 2006 года (четыре созыва подряд), и последние два раза (в 2012 и 2014 годах) избирался как раз по 77-му округу, считая его своим, фактически "приватизированным".

И вот на тебе: Богуслаев, годами взращивавший покорный ему электорат, совершенно неожиданно проиграл избирательный марафон... никому неизвестному ранее свадебному фотографу Сергею Штепе (44% против 31,5%). Просто у Штепы был козырный туз: он баллотировался от "Слуги народа", и запорожцы предпочли отдать голоса ему, а не "старому регионалу" Богуслаеву. Похоже, что политические настроения украинцев действительно меняются - даже там, где, казалось бы, царил полный консерватизм.

Возможно, такой же конфуз ждал и вечного депутата Ефима Звягильского, единственного украинского нардепа всех восьми созывов - он безвылазно просидел в Раде с лета 1990 по лето 2019 года (!), хотя в последнее время там лишь числился (видели его очень редко). Однако член "Оппоблока" Звягильский сам отказался от участия в нынешних выборах. И то верно: в 86 лет пора бы уж и отдохнуть от "государственных дел"!

Из парламентских старожилов на нынешних выборах также проиграли: олигарх Константин Жеваго (был депутатом шести созывов), бывший "пидрахуй" Сергей Кивалов (6 созывов), скандальный рейдер Сергей Пашинский (4 созыва), "оранжевый" олигарх Александр Третьяков (4 созыва), фигурант многих коррупционных скандалов Валерий Писаренко (4 созыва). И тут такая же история: все они пытались привычно въехать в парламент по мажоритарным округам, однако проиграли малоизвестным кандидатам от "Слуги народа". Не зря политологи прогнозировали, что бренд партии Зеленского автоматически даст +25-30% рейтинга любому выступающему от неё кандидату.

Очень многие не без злорадства восприняли новость о поражении на выборах Вячеслава Кириленко - довольно интересного украинского политика, которые при всём своем негативном имидже умудрялся избираться в Раду шесть раз подряд (с 1998 по 2014 год). Секрет Кириленко всегда был в ставке на популярные политсилы, он постоянно перебегал из одной партии в другую, предавал, заискивал, набивал себе цену. Но сейчас он просчитался: в списке "Европейской солидарности" он занимал 38-е место. Это было бы достаточно, если бы партия Порошенко набрала на выборах 14-15%, на что он и наделся. Но, как известно, ПЕС получил только 8% с хвостиком и 23 мандата по партийному списку. Партия Порошенко в новой Раде оказалась в эдаком политическом "котле".

Вместе с Кириленко, по списку партии "пролетели" многие политики и общественники, которых Порошенко собрал в свою новую команду: одиозный "украинизатор истории" Владимир Вятрович (25 место), журналистка- скандалистка Татьяна Черновол (No27) националист Андрей Левус (No29), блогер-порохобот Андрей Карпов, выступавший под псевдонимом Андрей Полтава (No31), вице-премьер Павел Розенко (No39), национально-сознательный писатель Андрей Бригинец (No45). Фамилии людей, чье поражение у большинства украинцев вызвали, мягко говоря, безразличие.

А еще это фамилии людей, которые убеждали Порошенко делать ставку на "воинственный патриотизм" - мол, для "консолидации всех проукраинских сил". Но их команда так переусердствовала в борьбе с "агентами Путина", что её "воинственный патриотизм", по сути, бил не по далекому российскому агрессору, а по собственным гражданам - а потому не поднимал, а опускал его Порошенко. Плюс свою роль в последний месяц перед выборами сыграло его противостояние с Шарием, сведшее избирательную компанию к "перегавкиванию с трибуны". Но осознал всё это Порошенко слишком поздно, уже после выборов. Кстати, в СМИ появилась информация, что якобы экс-президент сгоряча побил своего блогера Полтаву.

Также неприятным сюрпризом для Порошенко стало поражение на одномандатном округе No94 его старого друга и компаньона Игоря Кононенко: тот с результатом 11,8% напрочь проиграл "слуге народа" Александру Дубинскому (41,2%). Ну а в Харькове, на округе No169, кандидату от "Слуги народа" уступил Александр Грановский. Эта парочка, Кононенко и Грановский, а также еще один "рошеновец" Свинарчук-Гладковский, в эпоху президентства Порошенко стояла на верхушке созданной ими коррупционной пирамиды. Мандаты могли бы хотя бы на время спасти их от "приглашения" в прокуратуру, теперь же им стоит поторопиться отбыть в "бессрочный отпуск" как можно дальше. Возможно, на Виргинские острова, почетным консулом которых является Свинарчук?

Помимо не пришедшего по списку Павла Розенко, выборы на мажоритарных округах проиграли еще три члена правительства Гройсмана: вице-премьер Владимир Кистион (округ No11), министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик (No85) и министр экологии Остап Семерак(No124). Причем, Кистион и Семерак "продули" у себя на родине (в Виннице и Львове, соответственно), с огромным отрывом от лидирующих "зеленых" кандидатов.

Если вспомнить еще и результат партии Гройсмана (2,4%), то мы придем к выводу, что это правительство было одним из самых непопулярных в истории Украины (а вот лидерами "народных симпатий" остаются Тимошенко и Азаров). Так что не стоило Владимиру Борисовичу испытывать фортуну! Впрочем, если ему самому пока что ничего не предъявили, то министрам его кабинета есть чего бояться - так им депутатский мандат был нужен как воздух…

Очень не повезло на этих выборах шумной толпе людей в камуфляжах: "героям Майдана", экс-комбатам, лидерам радикальных движений и т.п. В 2014 году их охотно расхватывали в списки "Народного фронта", БПП, "Самопомощи", "Свободы" и Партии Ляшко - потому что тогда "партии Майдана" строили свою избирательную компанию на раскручивании лозунгов "революции достоинства" и защиты Украины. Соответственно, каждый более-менее известный участник тех событий был лучшей наглядной агитацией для партии, чем полтыщи бигбордов.

Более того, тогда "под атошников косили" многие политики и бизнесмены - даже Арсений Яценюк, неоднократно появлявшийся перед выборами на публике в стиле "милитари". А Вячеслав Константиновский (одиозный бизнесмен, бывший член ОПГ Алика Магадана) так и вовсе набрался наглости на лозунг "продал Роллс-Ройс - пошел в АТО", хотя на самом деле он с "корешами" просто съездил на недельку "на сафари", сфотографироваться с дорогим оружием в руках на фоне донецких степей. И он таки выиграл тогда выборы на мажоритарном округе в Киеве (баллотировался от "Народного фронта").

Теперь всё изменилось. О Майдане большинство украинцев предпочитают не вспоминать: одни в нем разочаровались, а другие его не приняли с самого начала. Изрядно надоела украинцам и война, да и участников АТО стало так много (более 350 тысяч), что они давно всем "примелькались", стали обыденностью. Настроения украинцев отражают итоги выборов: как известно, партия "Слуга народа" шла на выборы с лозунгами мира, так же как и "Оппозиционная платформа", сторонниками же войны с агрессором до победного конца были только "Европейская солидарность" Порошенко и "Свобода".

Точно так же подавляющее большинство украинцев стали очень негативно относится к национал-радикалам, которые дискредитировали себя своими выходками и заявлениями. Ведь дошло до того, что их начали обвинять в расшатывании Украины по заказу Кремля.

Всё это было понятно еще до начала избирательной компании, поэтому героев Майдана, АТО и битвы за томос в партийные списки уже не брали. А попытки некоторых пойти на выборы самостоятельно успехом не увенчались. Таким образом, в новой Верховной Раде мы уже не увидим: Семена Семенченко, Дмитрия Яроша, Андрея Билецкого, Борислава Березу и его однофамильца Юрия Березу, Андрей Тетерука, Владимира Парасюка, Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько. Что ж, учитывая не сложившиеся отношения радикальных патриотов с новым президентом, их отсутствие в Раде лишь на руку "Слуге народа".

Тем не менее, многие украинцы с сожалением расстанутся с Михаилом Гаврилюком, который пять лет мирно просидел в Раде, читал книги и ни в каких конфликтах не участвовал. Ну а Надежде Савченко, герое Украины, бывшей скандальной звезде украинской политики, судьба преподнесла жестокий сюрприз: на выборах (мажоритарный округ) за неё проголосовали... 8 человек.

Гаврилюк: куда козаку податься?

А вот еще одна "патриотическая трагедия": на 215-м мажоритарном округе в Киеве выборы проиграл Андрей Ильенко. Депутат 7-го и 8-го созывов, владелец киевского отделения ВО "Свобода" (он действительно бенефициар этой организации) и политический покровитель праворадикального движения "С14", он уступил победу кандидату от "Слуги народа" Степану Яременко (старый работник МИДа).

Зато многих удивило поражение политиков, которые, казалось бы, имели шансы на прохождение в парламент. Это нардепы 8-го созыва Евгений Мураев и Олег Ляшко, которых теперь не будет в Раде 9-го созыва, и стремившиеся попасть в неё Михаил Саакашвили и Анатолий Гриценко. Все они пошли во главе списков своих партий (Мураев примкнул к "Оппоблоку"), и еще до дня голосования было понятно, что они не преодолеют проходной барьер. Их электорат ушел к политически похожим, но более популярным партиям: "Слуге народа", "Голосу" и "Оппозиционной платформе". Что ж, без эпатажей Ляшко действительно будет скучновато!

Но целому ряду проигравших политиков и олигархов отнюдь не до веселье. Кроме ближайших дружков экс-президента Порошенко, о тюрьме и о суме пришлось задуматься многим. Вот, к примеру, на 204-м округе в родной Черновицкой области не смог победить Максим Бурбак - глава фракции Народный Фронт" и друг детства Арсения Яценюка. Сам Яценюк уже куда-то "схоронился", давно не показываясь живьем на людях, а вот Максиму Барбаку нужно поторопиться - потому что за чудовищную коррупцию в Министерстве инфраструктуры с него могут строго спросить. И возмущенно надувать пухлые щеки, вещая про "кремлевский заказ", уже не получится.

Не сумел "перезапустить" свой мандат и Богдан Дубневич (118-й округ), хотя его брату Ярославу Дубневичу это удалось (120-й округ). Оба брата плодотворно провели время в стенах Верховной Рады в 2014-2019 г.г., расширив и укрепив свой бизнес - который уже более двух десятилетий (со времен Кирпы) кормится с тендеров "Укрзализницы". Угроза нависла и над двумя братьями Балогами: Павел Иванович и Иван Иванович не смогли победить на мажоритарке кандидатов от "слуг народа". Теперь вся их надежда на старшего брата Виктора Балогу и двоюродного Василия Петевку, сумевших разжиться мандатами. Таким образом, их семейная "фракция цимборы" в новом парламенте будет вдвое меньше.

Ну и, наконец, нынешние выборы можно считать политическими похоронами "донецких" - непрерывно пребывавших в Верховной Раде еще со времен Кучмы. Команда Рината Ахметова, некогда контролировавшая Партию Регионов, а потом "Оппозиционный блок", вряд ли уже вернется в украинскую политику. У неё для этого просто нет ресурсов - не денежных, но политических. Даже нанятый ими харьковчанин Евгений Мураев не помог на этих выборах "Оппоблоку", утонув вместе с ним.

Что, впрочем, и неудивительно: команда Ахметова никогда не имела политической принципиальности и лишь паразитировала на чужих политических идеях, всегда ставя "договорняки" и "бабло" выше всего. Это яркий пример того, как будучи самым богатым человеком Украины, можно стать абсолютным политическим лузером.

Виктор Дяченко

Vse.Media

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