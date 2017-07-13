Одобренная Радой реформа Конституционного Суда значительно повысила зарплату судей

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект No6427-д "О Конституционном Суде Украины".

Как информирует издание "Обозреватель", за соответствующее решение проголосовали 245 народных депутатов.

Данный закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС.

В частности документ предусматривает введение на законодательном уровне порядка реализации права на конституционную жалобу; приведение в соответствие с требованиями Конституции Украины процедуры осуществления Конституционным судом Украины конституционных производств.

Инициатива законодательно закрепляет новую организационную структуру Конституционного суда Украины, которая позволит суду эффективно реализовывать свои полномочия.

Также законом вводятся новые конкурсные принципы отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины, и отменяет необходимость уплаты сбора за подачу конституционной жалобы субъектами, которые её подают.

Кроме того закон существенно повышает зарплату судей КС - до 75 прожиточных минимумов (около 120 тыс. гривен) и установливает пожизненное денежное содержание в размере 50% оклада (около 60 тыс. гривен) судьям КС в отставке. Читайте также: Обнародованы свежие данные об официальных зарплатах украинских судей

С целью предоставления экспертной помощи в конституционных процессах по конституционным жалобам в Конституционном Суде временно, на срок до 1 января 2020 года, вводится институт специального советника, которым может быть компетентный в этом вопросе иностранец, но не гражданин России.

Обеспечение деятельности специального советника осуществляется за счёт международной технической помощи или международных организаций.

Принять новый регламент и утвердить новую структуру КС должен в течение 3 месяцев. Проект закона был подготовлен Администрацией президента взамен отклоненного Радой аналогичного документа.

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