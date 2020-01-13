Офис генпрокурора передал в суд дело против судей Майдана

Им вменяют неправосудное решение и вмешательство в систему распределения дел.

Офис генпрокурора передал в Соломенский районный суд Киева обвинительный акт против трех бывших судей Апелляционного суда Киева за вынесение неправосудного решения против одного из активистов Майдана.

Об этом говорится на сайте ОГП.

По версии следствия, в начале 2014 года эти судьи подтвердили меру пресечения в виде содержания под стражей для гражданина, который подозревался в "массовых беспорядках 19-24 января 2014 года в районе Европейской площади и ул. Грушевского". Доказательств этому в ходе следствия не нашли.

Теперь экс-судьям вменяют ч. 2 ст. 375 (неправосудное решение) и ч. 1 ст. 376-1 (вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда) Уголовного кодекса.

Их имена в сообщении не указаны.

Судью Соломенского районного суда, которая приняла первое решение об аресте этого человека, судят отдельно.

Следователи и прокуроры, которые незаконно задержали и привлекли к уголовной ответственности двух человек, в том числе указанного гражданина, тоже находятся под судом.

Напомним, что 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила пятерых судей из Апелляционного суда Киева, которые принимали решения против евромайдановцев. В их числе - Мария Прындюк, Светлана Коваль, Людмила Бартащук, Александр Бец и Ольга Ефимова.

Судя по описанной фабуле дела, судить будут Прындюк, Беца и Ефимову.