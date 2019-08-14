Офис президента: Отставку Кличко с должности председателя КГГА будет рассматривать новое правительство

В Офисе президента заявили, что вопрос согласования отставки мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации будет рассматривать новое правительство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Офис президента не намерен повторно обращаться к действующему составу правительства с просьбой согласовать увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской администрации.Как отмечают в президентском офисе, "этот вопрос будет рассматривать уже новое правительство". Ожидается, что это состоится осенью.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

"Согласно закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года.

"Соответственно, премьер-министр должен выполнить требование закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

При этом он отметил, что Гройсман внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.

По словам Рябошапки, премьер должен подать соответствующее представление президенту. Рябошапка выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета министров.

В то же время он призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

26 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о представлении на увольнение Кличко.

Киевский городской председатель Кличко считает антиконституционным действия по лишению его полномочий председателя КГГА.

14 августа пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук заявил, что действующий состав Кабинета министров не будет рассматривать вопрос согласования увольнения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.