Офис президента просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА

Офис президента Владимира Зеленского направил в Кабинет министров просьбу внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь правительства Василий Рябчук, передает "BBC News Украина".

"Да, действительно документ поступил", - сказал Рябчук и добавил, что на сегодняшнем заседании правительства вопрос об увольнении Кличко не рассматривали.

По его словам, для того, чтобы Кабмин рассмотрел этот документ, должно пройти определенное время, ведь этот процесс предусматривает отдельные процедуры.

В то же время представители Виталия Кличко сообщили, что им по этому поводу Офис президента ничего не сообщал.

"Мы ничего не получали, никакие документы к нам не заходили", - сказала пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева.

Исходя из якобы копии обращения Офиса президента к правительству, которое распространяется в соцсетях, в ОП обосновывают предложение уволить Кличко 118 статьей Конституции. Согласно этой статье, главы местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины. Если решение об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации примут, он все равно останется мэром Киева.

ATR.ua

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