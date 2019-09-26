Офис президента: стенограмму встречи Зеленского с Коломойским не вели

Офис президента не будет обнародовать стенограмму встречи Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским, так как они ее не вели

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос программы "Схемы: коррупция в деталях", передает "ДС".

"10 сентября 2019 президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским. Протокола, стенограммы и видео указанной встрече не велось", - говорится в тексте ответа.

Кроме того, в ведомстве добавили, что кроме Зеленского и Коломойского, навстрече присутствовали премьер Алексей Гончарук, министр энергетики Алексей Оржель, первый помощник президента Сергей Шефир, руководитель ОПУ Андрей Богдан, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус и член наблюдательного совета Нафтогаза Юлия Кузнецов.

По версии Офиса президента, стороны обсуждали энергетические вопросы, в частности, снижение тарифов на коммунальные услуги.

"По словам главы государства, в Украине не будет монополии, поскольку все должны жить по правилам ... Президент Украины выразил уверенность, что Коломойский его услышал", - отмечают в ОПУ.

Как сообщала "ДС", Во вторник, 10 сентября, в Офисе президента состоялась встреча главы государства Владимира Зеленского и олигарха Игоря Коломойского.