Официальная позиция МИП относительно запланированного телемоста с российским телеканалом

Министерство информационной политики считает недопустимым проведение телемоста между украинским телеканалом NewsOne и одним из пропагандистских ресурсов страны-агрессора.

Телеканал "Россия 1" входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, по отношению к которой Указом Президента Украины от 14 мая 2018 года No 126/2018 применены санкции. Проведение телемоста с телерадиовещателем государства-агрессора, в отношении которого применены санкции, является нарушением действующего законодательства Украины.

Телемост с российскими пропагандистскими средствами массовой информации является информационной операцией Российской Федерации, направленной на провоцирование экстремистских проявлений, подкормкой панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально- экономической ситуации, определены Доктриной информационной безопасности Украины как актуальная угроза национальным интересам и национальной безопасности Украина в информационной сфере.

Обращаемся ко всем компетентным органам, в частности к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Службе безопасности Украины с просьбой безотлагательно принять соответствующие меры в пределах своей компетенции, чтобы не допустить появления в эфире запрещенных на территории Украины телеканалов и дать надлежащую правовую оценку действиям руководства телеканала NewsOne .

В этих условиях необходимо оперативное и комплексное реагирование всех уполномоченных органов в целях противодействия разрушительному информационному влиянию государства-агрессора в информационном пространстве Украины. Учитывая высокую вероятность увеличения количества подобных провокаций, МИП также считает необходимым проведение заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно потенциальных угроз информационной безопасности нашего государства.



Міністерство інформаційної політики

http://mip.gov.ua/ru/news/3119.html