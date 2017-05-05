Официально: Президент лишил гражданства нардепа А.Артеменка

В соответствии с указом Президента Петра Порошенко народный депутат потерял гражданство Украины. Речь идет об украинском парламентарии Андрее Артеменко, сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы, передает УНН.

Как отмечается, Президентом Украины "издан указ о потере гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также такими, которые добровольно приобрели гражданство иностранных государств".

"В соответствии с указом Президента Украины народный депутат потерял гражданство Украины", - сообщили в ГМС.

"Материалы в отношении народного депутата Украины Андрея Артеменко предоставлены Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой Украины и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25.04.2017", - добавили в ведомстве.

Указано, что по Конституции Президент Украины принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

Сообщается, что прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом является конституционной нормой. К основаниям для потери гражданства Украины, как отмечается, в частности, относится добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия.

Согласно статьям 24 и 25 Закона подготовка представлений о потере лицами гражданства Украины и вместе с необходимыми документами отправки на рассмотрение Комиссии при Президенте Украины по вопросам гражданства, в зависимости от места жительства, осуществляется Государственной миграционной службой Украины и Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины.

Также представление о потере гражданства Украины готовится и направляется миграционной службой в случае, если есть документально подтвержденная информация о добровольном приобретении гражданства иностранного государства совершеннолетним гражданином Украины.

В общем, в период с 2012 по 2016 годов указами Президента Украины оформлено потерю гражданства относительно 323 лиц, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее один из нардеп сообщил, что Президент лишил гражданства А.Артеменка.