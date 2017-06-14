Официальное издание Нидерландов опубликовало закон о ратификации Ассоциации Украины с ЕС

Официальное издание Нидерландов опубликовало закон о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Таким образом, закон вступает в силу, завершив ратификационный процесс в европейских странах.

После этого ратификационные грамоты будут направлены в Брюссель, где продолжится процедура окончательной ратификации соглашения.

Как сообщалось, 30 мая Сенат Нидерландов проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Король подписал закон 9 июня.

Нидерланды стали последней страной, которая ратифицировала Соглашение об ассоциации. Процесс ратификации длился три года.