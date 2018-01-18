Официальный миллионер из айтишников: 7 фактов о Якове Смолие

В банковской сфере Яков Смолий начинал инженером-программистом и за время карьеры добрался до вершин банковской иерархии.

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект постановления о назначении Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины.

Факты ICTV вспоминают, как складывалась карьера человека, который скоро может возглавить регулятор банковской системы страны.

Яков Смолий - математик-прикладник по образованию.

Начал профессиональную карьеру в 1994 году в команде почтово-пенсионного банка Аваль. Сначала в качестве начальника управления автоматизации, а позже и заместителя главы правления.

В 2005 году владельцы Федор Шпиг и Александр Деркач продали Аваль австрийской группе Raiffeisen. Яков Смолий также продал свои акции и покинул банк.

Вместе со Шпигом и Деркачем он продолжал открывать новые компании и продавать свои доли в совместном бизнесе. В частности, стал основателем банка Престиж. Параллельно вел собственные бизнес-проекты.

В апреля 2014 года Смолия назначили первым заместителем главы Национального банка Валерии Гонтаревой. В мая 2017 года Смолий стал временно исполняющим обязанности главы НБУ. В Нацбанке он работал еще в 90-х. В компьютерном отделе Тернопольского областного управления.

В его компетенцию в НБУ входила разработка и реализация стратегии и политики НБУ в сфере IT, регулирование деятельности платежных систем и безналичных расчетов, а также осуществление надзора за платежными системами. Ему же непосредственно подчинялся Банкнотно-монетный двор, Фабрика банкнотной бумаги, Центральное хранилище НБУ и Государственное казначейство Украины.

Известно, что Яков Смолий - официальный миллионер. За 2016 Смелый вместе с женой задекларировал около $10 млн на депозитах (в эквиваленте в разных валютах).