Официальный вестник ЕС опубликовал решение о безвизовом режиме с Украиной

В понедельник, 22 мая, Официальный журнал Евросоюза обнародовал решение об отмене визовых требований для граждан Украины.

Регламент (ЕС) 2017/850 Европейского парламента и Совета ЕС от 17 мая 2017 года, которым вносятся поправки в регламент (ЕС) No539/2001, в котором перечислены третьи страны, граждане которых должны иметь визы при пересечении внешних границ, и те, граждане которых освобождаются от этого требования (Украина), опубликовано 22 мая.

"Этот регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза", - говорится в документе.

Через 20 дней после официальной публикации решения, в ночь на 11 июня, граждане Украины с биометрическими паспортами получат право на безвизовый въезд в страны ЕС и страны-члены Шенгенской зоны за пределами Евросоюза.

Изменения в перечень стран, граждане которых имеют право безвизового въезда в ЕС на период до 90 дней, опубликованы в спецвыпуске Официального журнала ЕС.

Европарламент 6 апреля поддержал предоставление "безвиза" Украине. Согласно решению, украинцы, имеющие биометрический паспорт, смогут поехать в ЕС без визы на 90 дней в течение 180-дневного периода для туризма, посещения родственников или друзей, или для коммерческих целей, но не для трудоустройства. Освобождение от виз распространяется на все страны ЕС, за исключением Ирландии и Великобритании.

Послы ЕС приняли решение о предоставлении Украине "безвиза" 26 апреля. Совет ЕС одобрил окончательное решение о предоставлении "безвиза" Украине 11 мая. Решение о предоставлении Украине "безвиза" с ЕС подписали в Страсбурге 17 мая.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ".