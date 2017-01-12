Огрызко: Нам не нужно ожидать кардинальных изменений в политике США относительно России

Нам не нужно ожидать кардинальных изменений политики США относительно России. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" рассказал экс- министр МИД Владимир Огрызко.

"Ранее тональность (Трампа, - ред.) была однозначной, что он отменит санкции. Сегодня, после всех событий, признаки, что происходит переосмысление. Американская система принятия внешнеполитических решений - это не царь в России. Там другая система. И то, что сейчас мы видим, как поменял риторику и кандидат на пост госсекретаря и сам Трамп, говорит, что кардинальных изменений в политике США в отношении России, особенно после всех недавних обвинений, нам будет не нужно. Это дает шанс для нашей внешней политики", - сказал Огрызко.

По словам экс-министра МИД, во многом, что касается дальнейшей политики США относительно России и Украины, сейчас помогает действующий президент США Барак Обама.

"Я думаю, что его (Трампа, ред) сейчас точно поставили в те рамки, которые определят, как минимум на первом этапе его дальнейшие действия. В этом плане надо отдать должное президенту Обаме, он сейчас играет по гроссмейстерски, в отличие от предыдущих лет. Я думаю, что сейчас он работает правильно и на перспективу, и это нам поможет", - отметил Огрызко.

Напомним, ранее американская разведка опубликовала доклад о "вмешательстве" России в президентские выборы в США. По данным глава Национальной разведки США, в ходе американской кампании Россия решила, что с Трампом "будет легче вести дела", так как он бизнесмен.

Напомним, ранее Трамп выразил надежду, что его отношения с Путиным будут складываться хорошо.